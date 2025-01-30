Ветеран СВО провел урок мужества для лицеистов в Реутове

В гости к старшеклассникам лицея в Реутове пришли гвардии-полковник в отставке ветеран СВО социальный координатор и руководитель проекта «Школа патриотического воспитания» областного филиала Госфонда «Защитники Отечества» Вячеслав Шевяков, а также социальный координатор фонда по Реутову Мария Плюснина. Они провели для ребят урок мужества.

Вячеслав Шевяков — человек с уникальной судьбой. 74-летний ветеран боевых действий, офицер с высшим военным образованием, он отправился добровольцем на СВО в возрасте 70 лет, где занимал должность заместителя командира мотострелкового полка. На встрече с учениками он рассказал о своей службе, личных переживаниях и боевых товарищах. После возвращения из зоны боевых действий Вячеслав Владимирович посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках проекта «Школа патриотического воспитания» Вячеслав Шевяков уже провел более 50 уроков мужества для старшеклассников по всему региону. На этих встречах он делится опытом, рассказывает о значении воинской присяги, долге перед Родиной и победе над страхом.

«Мы говорим о специальной военной операции, как и почему она началась. Все проходит в формате живого диалога. Я рад, что ребята внимательно слушают и задают много вопросов», — отметил он.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Реутове Мария Плюснина подчеркнула важность таких встреч: «Мы будем регулярно приглашать участников СВО на уроки мужества в городские школы. Такие беседы вызывают у детей интерес, они задают множество вопросов и делятся историями своих близких, которые отправились на фронт».

Подобные мероприятия помогают укреплять у молодежи чувство патриотизма, уважение к истории страны и понимание важности служения Отечеству.