Ветеран СВО провел патриотический урок для школьников Лобни

«Урок Мужества» прошел в школе № 9 по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Кавалер ордена Мужества рассказал ребятам о специальной военной операции и ответил на их вопросы.

Александр Бронников, который возглавляет лобненское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции, отметил важность таких встреч. По его словам, они помогают детям понять происходящее и осознать ценность своей поддержки для военнослужащих.

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова подчеркнула, что все жители являются тылом для бойцов, и призвала не стесняться проявлять внимание и помогать вернувшимся с фронта в адаптации к мирной жизни.

Ученица школы № 9 Елизавета Канаева поделилась впечатлениями, отметив душевную и открытую атмосферу встречи. Она также сообщила, что школьники участвуют в сборе гуманитарной помощи и написании писем солдатам.

В Лобне ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции: отправка гуманитарных грузов, забота о семьях бойцов, открытие в школах «Парт героя» и проведение патриотических уроков.