Ветеран СВО после тяжелого ранения поступил в Шатурский энерготехникум

В Шатурском энергетическом техникуме появился необычный первокурсник: 29-летний ветеран СВО Дмитрий Носов, переживший тяжелейшее ранение и ожоги 92 процентов тела, осваивает специальность «Аддитивные технологии». После двух лет службы в зоне специальной военной операции и долгого восстановления боец решил получить второй диплом, чтобы начать новую мирную жизнь и приносить пользу на гражданке.

По первому образованию Дмитрий автомеханик, но выбор пал на современную инженерную специальность. «Аддитивные технологии связаны с инженерией. Это очень обширная специальность. Она сейчас в жизни очень пригодится. К тому же мне нравятся компьютеры», — объясняет Дмитрий. После окончания учебы он планирует трудоустроиться в мебельную компанию «Шатура», где востребованы такие специалисты. В планах ветерана — получить высшее образование.

Срочную службу Дмитрий проходил в инженерных войсках старшим экскаваторщиком, участвовал в строительстве дороги в обход Украины в Воронежской области. В октябре 2022 года был мобилизован и направлен в инженерно-саперные войска. В 2023 году случилась трагедия: блиндаж, где находились Дмитрий с сослуживцами, враг забросал коктейлями Молотова. Ему и еще пяти бойцам удалось выбраться, двое погибли. Дмитрий получил страшные ожоги. Врачи давали крайне неблагоприятный прогноз: шанс выжить — всего один процент. В Центре имени Вишневского он перенес три операции, пересадку кожи и долгий, тяжелый период восстановления.

Боец признается: остаться в живых было настоящим чудом. Удивительным образом его судьба перекликается с историей героического предка. В 1942 году тяжелые ожоги в бою с фашистами получил родной брат деда — Герой Советского Союза, летчик Николай Павлович Кочетков. Под Сталинградом его самолет загорелся, были сильно обожжены лицо и руки, но он прошел плен, бежал, вернулся в строй и совершил 101 боевой вылет.

— Вспоминал про деда там, на войне. Такое ощущение, что это все связано. Какой-то промежуток лет прошел. И в семье только я единственный был в зоне боевых действий, — говорит ветеран.

Спустя восемь месяцев лечения и реабилитации Дмитрий начал возвращаться к мирной жизни. Рядом были друзья и близкие, а затем подключилось местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Там помогли с оформлением выплат, инвалидности и рассказали о мерах поддержки. Помимо бесплатного второго образования, ветеран выбрал для себя возможность заниматься в тренажерном зале, продолжая возвращаться к полноценной жизни.