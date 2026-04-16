Ветеран СВО организовал занятия по управлению дронами в Ленинском округе

Программу занятий «Полеты на симуляторе» для реабилитантов центра «Ясенки» презентовали в ходе рабочего визита председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и заместителя министра социального развития региона Евгения Ермилова. Занятия организовал член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Ленинского округа Анатолий Катков вместе с инструктором беспилотных летательных аппаратов Вячеславом Нестеровым.

Анатолий Катков рассказал, что сам проходил реабилитацию в этом центре. В 2025 году он прошел обучение по программе «Оператор FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов коптерного типа» и захотел поделиться опытом с другими бойцами.

«Тем самым мы даем ребятам возможность попробовать взять пульт в руки, полетать на симуляторе. Как минимум — это расширение кругозора, а как максимум — новая специальность, которая пригодится в будущем. Мы всегда смотрим вперед: ранения временны, а навыки остаются на века. Важно, чтобы человек приобрел для себя что-то ценное», — сказал Анатолий Катков.

Анатолий Катков и Вячеслав Нестеров показали гостям формат занятий.

«Оснащение комплекса на самом высоком уровне: за три года сюда поступило 100 профильных медицинских аппаратов. Это позволяет применять самые разные методики восстановления. Важно, что парни имеют возможность жить и лечиться вместе с родными. Поддержка любимых и близких людей творит чудеса — один из пациентов приехал сюда практически парализованным, а сегодня уже ходит самостоятельно», — отметил Игорь Брынцалов.

Центр «Ясенки» является одной из ключевых площадок Подмосковья по восстановлению участников специальной военной операции.