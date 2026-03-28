Ветеран СВО нашел работу в Можайске после обращения к президенту

Участника специальной военной операции Константина Кузьменко трудоустроили в администрации округа. Вопрос решился после того, как мужчина обратился на «Прямую линию» главы государства.

Константин Кузьменко ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. На передовой он прошел курсы «Выстрел» и получил квалификацию командира штурмового взвода. В зоне боевых действий он наступил на мину, получил тяжелое ранение, после которого продолжать военную службу стало невозможно. В госпитале мужчина начал осваивать профессию в сфере экономической безопасности, а сегодня он уже учится на втором курсе университета.

После лечения и реабилитации ветеран решил вернуться к работе. Он записался на личный прием к главе округа Денису Мордвинцеву и одновременно обратился на «Прямую линию» президента. Вскоре ему позвонили из администрации и пригласили на собеседование.

Сейчас Константин Кузьменко работает экспертом в отделе гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В планах — пройти профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление». В администрации отмечают, что Константин быстро вошел в коллектив и хорошо зарекомендовал себя на новом месте. Начальник отдела Николай Деревнин называет мужчину надеждой и опорой современной России.