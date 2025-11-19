Ветеран СВО начал стажировку в администрации Домодедова

Участник специальной военной операции Олесь Аниканов стал участником региональной программы «Герои Подмосковья». Вернувшийся с фронта ветеран боевых действий стажируется в администрации городского округа.

Олесь Аниканов проходил службу в легендарной 45-й бригаде ВДВ в Кубинке. По специальности он — экономист-программист, имеет опыт предпринимательства, а также основал Центр специальной подготовки «Рубин», который помогает ветеранам боевых действий.

Олесь Аниканов намерен прокачать управленческие навыки и впоследствии трудоустроиться. Ветеран СВО признается, что все вокруг ему активно помогают, делятся знаниями, направляют. Главным помощником участника программы «Герои Подмосковья» стала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Мы с ней разработали программу стажировки. Посещали все мероприятия. Уникальность программы „Герои Подмосковья“ в том, что это дает возможность ветеранам обучиться и войти в администрации городских, муниципальных округов, в областную администрацию», — рассказал Олесь Аниканов.

Во время стажировки ветеран СВО успел поучаствовать в нескольких «выездных администрациях», которые всегда подразумевают встречи с активными жителями. Олесь Аниканов отметил, что самое интересное — это общение с людьми и решение их проблем. Это дает возможность применить боевой опыт командира и стратега уже в мирной жизни.