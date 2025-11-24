Ветеран СВО начал работу в отделе экологии администрации Сергиева Посада

Ветеран спецоперации Евгений Шелопаев решил посвятить себя служению родному Сергиеву Посаду. После возвращения, стремясь принести пользу своему городу, он обратился за помощью к главе Сергиево-Посадского округа Оксане Ерохановой.

Глава округа не только познакомила его с начальником отдела экологии, но и представила заместителю главы Павлу Бронникову. Именно он предложил Евгению попробовать свои силы в сфере экологии.

Теперь, в качестве старшего эксперта отдела экологии администрации округа, Евгений занимается решением экологических проблем и вопросов, связанных с состоянием окружающей среды, поступающих от жителей. Одним из ярких примеров успешной работы стало проведение субботника в деревне Зубачево, который состоялся в начале месяца и был организован по просьбе граждан.