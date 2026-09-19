Ветеран СВО Максим Грабовский проголосовал в Можайском округе

Дважды кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции Максим Грабовский 19 сентября проголосовал на избирательном участке № 1586 в школе «Гармония» Можайского округа. В марте 2022 года Максим Грабовский одним из первых встал в строй, отправившись выполнять боевые задачи в зоне СВО.

За плечами ветерана — не только участие в спецоперации, но и командировки на дальние рубежи, в том числе в страны Африки, где он выполнял задачи особой важности.

Сейчас Максим Геннадьевич вернулся к мирной жизни в родном Можайске. Дома его ждут супруга, две дочери и внучка — семья, ради будущего и спокойствия которой он прошел через тяжелые испытания.

«Я голосую за стабильность, за развитие нашего округа и за то, чтобы те перемены, которые сейчас происходят, шли только на пользу людям», — подчеркнул Максим Грабовский.