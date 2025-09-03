Ветеран СВО Лариса Павлихина провела урок мужества для школьников в Коломне

Представитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Лариса Павлихина и глава городского округа Александр Гречищев провели урок мужества для учеников 2 класса школы № 14. Их также поздравили с началом нового учебного года.

Отцы двух девочек из этого класса сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Мы живем в непростое время, когда Россия особо нуждается в достойных гражданах. От лица тех, кто защищал и в настоящее время защищает Родину, поздравляю вас, ребята, с новым учебным годом! Желаю расти талантливыми, активными, целеустремленными, всесторонне развитыми, настоящими патриотами на благо нашей страны», — отметила Лариса Павлихина.

Лариса Павлихина прошла служебную командировку в ДНР. Ее наградили медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней по линии МВД России за смелость и самоотверженность. После увольнения она прошла обучение по программе «Время Героев» и устроилась в образовательное учреждение в Коломне.