Ветеран СВО изучит особенности благоустройства в Богородском округе

На территории Богородского округа продолжается обучающий интенсив в рамках реализации программы «Герои Подмосковья». Проект является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента России с марта прошлого года.

Основная цель — подготовить высококвалифицированные, компетентные кадры из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области.

На этой неделе ветеран СВО Алексей Киселенко познакомился со спецификой работы заместителя главы администрации Богородского округа Артема Зайцева, курирующего вопросы благоустройства. Обучающийся принял участие в совещании с депутатами округа. Затем состоялся осмотр сквера Карла Маркса, где завершился первый этап благоустройства, а также других объектов.

Алексей Киселенко отметил важность и полезность программы. «Это очень хороший трамплин для участников СВО, вернувшихся домой. Проект дает возможность ребятам продолжить служить своему народу, своему государству и здесь, на гражданке», — отметил ветеран СВО.

Алексей Киселенко принял решение отправиться добровольцем в зону СВО в 2022 году. После ранения в 2024 году был уволен в запас, но не утратил желания служить родной стране. Когда появилась эта региональная программа, решил принять в ней участие. Выполнил тесты, прошел собеседование и оказался в числе кандидатов.

В рамках стажировки ветеран уже успел изучить направление ЖКХ, ознакомился со спецификой работы управления по вопросам потребительского рынка и услуг. Среди наставников были заместители главы администрации Богородского округа, курирующие, в том числе, вопросы архитектуры и градостроительства, земельно-имущественных отношений.

Впереди Алексея ждут финальные этапы программы и работа в выбранной сфере.