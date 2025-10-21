Ветеран СВО из Воскресенска стал наставником молодежного проекта

Образовательный проект «Наставник Z» стартовал в Красногорске. В число ветеранов СВО, ставших наставниками, вошел и житель Воскресенска Олег Ивашкин.

Участники специальной военной операции будут проводить для подростков занятия по тактической медицине, основам военной подготовки, делиться боевым опытом и воспитывать у подрастающего поколения патриотизм.

Проект «Наставник Z» активно развивается — в нем уже участвуют более 180 ветеранов специальной военной операции. В декабре состоится итоговое мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, где они получат документы государственного образца.

На церемонии запуска проекта было подписано соглашение о сотрудничестве между «Молодой гвардией» и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Ветераны получили общественные награды и благодарности за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Проект «Наставник Z», объединивший ветеранов СВО и молодежь Подмосковья, реализуется «Молодой Гвардией» при поддержке областной Ассоциации ветеранов СВО, Министерства информации и молодежной политики региона и Фонда президентских грантов.