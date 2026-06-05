Ветеран СВО из Ступина получил газ в рамках социальной газификации Подмосковья

В городском округе Ступино, в селе Старая Ситня, к сетям подключили пятитысячный по счету дом в Московской области в рамках программы социальной газификации региона. Юбилейным абонентом стал ветеран специальной военной операции, член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Виктор Ларионов.

В ходе торжественного мероприятия представители «Мособлгаза» преподнесли семье памятный подарок и цветы хозяйке дома. Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко вручил герою символику Ассоциации. Технический пуск состоялся в мае этого года. Заявку на газификацию подали еще осенью прошлого года, работы выполнили быстро, но из-за снежной зимы подключение перенесли на теплое время.

Виктор Ларионов рассказал: «Подал заявку, все приняли, документы необходимые предоставил. Сначала была прокопана траншея, уложена труба, протянута в дом, затем пуско-наладочные работы. Сегодня мы получили, и с сегодняшнего дня будем пользоваться нашим российским голубым топливом». Раньше дом отапливали твердотопливным котлом и баллонным газом, часто включали обогреватели. Затраты на отопление, по словам хозяев, были очень существенными. С приходом газа семья связывает не только экономию, но и настоящий бытовой комфорт.

Виктор Ларионов ушел добровольцем на СВО в конце 2022 года, служил в танковых войсках на Херсонском и Запорожском направлениях. Вернулся домой в начале 2025 года — был комиссован по зрению. Сейчас вместе с супругой Ольгой занимается гуманитарной помощью, параллельно учится на пятом курсе Института государственного администрирования. За участие в боевых действиях награжден медалью «За участие в СВО».