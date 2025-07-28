Ветеран СВО из Шатуры стал бронзовым призером спортивного фестиваля

Межрегиональный спортивный фестиваль прошел в Серпухове. В нем поучаствовали представители Ассоциации ветеранов СВО из Шатуры Антон Вахмянин и Григорий Куликов. Они показали достойные результаты.

Всего за победу в турнире поборолись 180 человек из шести регионов России. Они состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.

Бронзовым призером в гиревом спорте стал ветеран спецоперации из Шатуры, кавалер ордена Мужества Антон Вахмянин. В целом регион представили участники СВО из 36 округов. В командном зачете Московская области стала лучшей по числу завоеванных наград.

Отметим, что организовало фестиваль Министерство спорта Российской Федерации. Его проведение поддержал Паралимпийский комитет. Такое состязание прошло в Подмосковье впервые.