Ветеран СВО из Шатуры стал бронзовым призером спортивного фестиваля

Межрегиональный спортивный фестиваль прошел в Серпухове. В нем поучаствовали представители Ассоциации ветеранов СВО из Шатуры Антон Вахмянин и Григорий Куликов. Они показали достойные результаты.
Всего за победу в турнире поборолись 180 человек из шести регионов России. Они состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.
Бронзовым призером в гиревом спорте стал ветеран спецоперации из Шатуры, кавалер ордена Мужества Антон Вахмянин. В целом регион представили участники СВО из 36 округов. В командном зачете Московская области стала лучшей по числу завоеванных наград.
Отметим, что организовало фестиваль Министерство спорта Российской Федерации. Его проведение поддержал Паралимпийский комитет. Такое состязание прошло в Подмосковье впервые.
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