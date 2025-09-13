Ветеран СВО из Серпухова стал участником программы «Герои Подмосковья»

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поучаствовал в форуме ко Дню наставника в Мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья». Курс повышения квалификации в областном проекте пройдет участник СВО Александр Шишкин.

Среди 2400 кандидатов отобрали Александра Шишкина из Серпухова, потомственного военного, награжденного орденом Мужества и медалью «За отвагу». Он имеет значительный опыт в этом непростом деле. После возвращения из зоны СВО Александр занял руководящую должность в АО Серпуховский завод «Металлист». Коллеги отметили, что благодаря спокойному характеру, искренности и аналитическому складу мышления, он легко вольется в любую управленческую команду.

На форуме рассмотрели вопросы наставничества и формирования пар, а также организации стажировок в органах местного самоуправления. Особое внимание уделили системной работе по поддержке ветеранов СВО.

После обучения Александра Шишкина пройдет стажировку, в ходе которой получит необходимые навыки для работы в сфере управления.