Ветеран СВО из Серпухова назначен руководителем управления адаптивного спорта РФ

Житель Серпухова Игорь Старовойт официально занял должность руководителя управления развития туристического и адаптивного спорта России в Министерстве спорта РФ. Новое назначение стало новым жизненным этапом для героя, который преодолел серьезное ранение и вернулся к активной жизни благодаря спорту.

Игорь всегда стремится к успеху — как в службе, так и в спорте. Он верит, что дисциплина, упорный труд и сила духа являются ключами к достижению целей, а трудности лишь закаляют характер.

В Год Защитника Отечества и перед праздником смелых и мужественных на телеканале ОТВ–Серпухов состоится премьера документального фильма Марии и Михаила Панкратьевых «На пути к победе».

Этот фильм рассказывает о подвиге и преодолении, о пути к победе ветерана СВО, кавалера Ордена мужества Игоря Старовойта. После серьезного ранения он вернулся к жизни благодаря спорту и стал призером и победителем всероссийских и международных соревнований по пауэрлифтингу. Теперь его ждут новые высоты.

Премьерный показ фильма «На пути к победе» пройдет на телеканале ОТВ–Серпухов 21 февраля в 20:20.