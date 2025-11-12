Ветеран СВО из Раменского получил специально оборудованный автомобиль
Подарок герою специальной военной операции Андрею Вурдову сделал фонд «Защитники Отечества». Этот транспорт с ручным управлением даст ветерану возможность полноценно вернуться к активной жизни и восстановить мобильность.
Служба научила Андрея Вурдова не сдаваться. На фронте он был с 2022 года и с первых дней проявил стойкость, выполняя боевые задачи с риском для жизни. За мужество и самоотверженность награжден медалями «За отвагу» и «За укрепление боевого содружества».
Специально оборудованный автомобиль с ручным управлением станет хорошим подспорьем не только для него, но и для всей семьи. На нем Андрею будет удобно добираться до центров реабилитации и бассейна, который ему особенно нравится.
«Очень доволен. Эмоции прямо переполняют меня», — поделился герой. Вурдовы выразили благодарность фонду «Защитники Отечества», который сделал подарок. А помимо этого, помог пройти Андрею переобучение на новом виде транспорта, получить права и начать реабилитацию.
Ветерану СВО из Раменского и другим героям заветные ключи вручили статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева вместе с вице-губернатором Московской области Людмилой Болатаевой. Все они собрались на открытии первого межмуниципального отдела фонда «Защитники Отечества» в Реутове.
Для обеспечения комплексного и оперативного решения вопросов ветеранов в фонде функционирует единая платформа, объединяющая представителей ключевых ведомств: военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Это устранило необходимость многократных обращений в различные инстанции.
« Мы понимаем, что наша помощь, наша забота — она должна быть ближе к дому, ближе к семье. Чтобы действительно не приходилось далеко ехать. Сейчас мы открываем три таких филиала, здесь в Реутове, второй — в Богородском и третий — в Лобне», — рассказала Людмила Болатаева.