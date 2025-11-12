Ветеран СВО из Раменского получил специально оборудованный автомобиль

Подарок герою специальной военной операции Андрею Вурдову сделал фонд «Защитники Отечества». Этот транспорт с ручным управлением даст ветерану возможность полноценно вернуться к активной жизни и восстановить мобильность.

Служба научила Андрея Вурдова не сдаваться. На фронте он был с 2022 года и с первых дней проявил стойкость, выполняя боевые задачи с риском для жизни. За мужество и самоотверженность награжден медалями «За отвагу» и «За укрепление боевого содружества».

Специально оборудованный автомобиль с ручным управлением станет хорошим подспорьем не только для него, но и для всей семьи. На нем Андрею будет удобно добираться до центров реабилитации и бассейна, который ему особенно нравится.

«Очень доволен. Эмоции прямо переполняют меня», — поделился герой. Вурдовы выразили благодарность фонду «Защитники Отечества», который сделал подарок. А помимо этого, помог пройти Андрею переобучение на новом виде транспорта, получить права и начать реабилитацию.