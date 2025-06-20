Ветеран СВО из Пушкино создал проект помощи раненым бойцам

Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны проведения специальной операции и пройти реабилитацию. Одним из тех, кого поддержал проект, стал Андрей Кулин из Пушкинского округа.

Молодой человек ушел на спецоперацию по мобилизации в сентябре 2022 года, когда ему было всего 22 года. До этого он работал инженером-монтажником и менеджером по продажам холодильного оборудования. Готовясь к службе, Кулин самостоятельно освоил профессию оператора беспилотных летательных аппаратов — эти навыки потом пригодились на передовой.

В составе 27-й Севастопольской бригады на Купянском направлении Андрей прошел путь от рядового оператора до главного коптерщика батальона. Его дроны не раз точно поражали вражескую технику и живую силу. Но в 2023 году во время поисков потерянного беспилотника подчиненного он подорвался на мине, получив тяжелое ранение и потеряв ногу.

Год реабилитации, сложные операции, аппарат Илизарова на второй поврежденной ноге — через все это пришлось пройти ветерану. Но даже в больничной палате он не падал духом. Как только здоровье позволило, Кулин начал помогать другим пострадавшим бойцам адаптироваться после тяжелых травм. Сейчас он разрабатывает специальные средства по уходу за ампутированными конечностями, которые должны облегчить жизнь другим ветеранам при использовании протезов.

Бойца наградили орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». После выздоровления он устроился IT-специалистом в ВЭБ.РФ.

Филиал фонда «Защитники Отечества» оказал Андрею всестороннюю поддержку: помог оформить удостоверение ветерана, разобраться с положенными выплатами, а сейчас содействует в получении спортивного протеза.

После возвращения сына к активной жизни на фронт отправился его отец, который сейчас служит на Херсонском направлении.

Андрей Кулин планирует поступить на заочное отделение университета, продолжая работать над своим социальным проектом и помогать другим бойцам, прошедшим через тяжелые ранения.