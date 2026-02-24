Ветеран СВО из Можайского округа впервые прыгнул с парашютом

Первый прыжок с парашютом совершил в аэроклубе в Ватулино ветеран специальной военной операции из Можайского округа Роман Гомыляев. Мероприятие было организовано при содействии международного благотворительного фонда «Подари любовь миру» и государственного фонда «Защитники Отечества».

Девять ветеранов СВО, среди которых был и представитель Можайского округа, прыгали с высоты 2500 метров в тандеме с инструктором.

Роман Гомыляев признался, что испытал в небе незабываемые ощущения. «Теперь уже летом я хочу повторить прыжок, но только вместе с моей женой Верой. Потому что хочу разделить небо с ней», — сказал ветеран СВО.

Роман Гомыляев родился в Рязанской области, окончил Академию права и управления ФСИН России, работал юристом. В зону СВО отправился по контракту в октябре 2022 года, служил заместителем командира взвода инженерных войск на Артемовском направлении. В июле 2023 года был демобилизован со второй группой инвалидности после тяжелого ранения. Награжден за мужество и отвагу медалью Суворова.

При поддержке фонда «Защитники Отечества» Роман Гомыляев прошел обучение в «Школе фермеров», а в 2025 году стал победителем конкурса и получил грант от Россельхозбанка. Вместе с супругой они ведут фермерское хозяйство в деревне Бараново и планируют развивать эко-туризм.