Ветеран СВО из Можайского округа рассказал о службе и планах на будущее
Ветеран СВО из деревни Мокрое служит примером для подростков Можайска. Он получил тяжелое ранение в октябре 2023 года, но по-прежнему активен в спорте и участвует в жизни местной молодежи.
Александр Чемоданов родом из Тульской области уже почти полтора десятка лет живет в деревне Мокрое и считается одним из наставников районной футбольной команды.
С 2012 года Александр работал в Можайском следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Московской области на должности старшего инструктора по воспитательной работе с осужденными. 15 июня 2023 года он подписал контракт с Минобороны и в качестве командира отделения мотострелковой дивизии участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении.
В октябре 2023 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен; в Санкт‑Петербургском военном клиническом госпитале ему сделали сложную операцию. Его супруга Наталья не отходила от постели мужа полтора месяца, однако в декабре прошлого года перенесенный стресс и тревога сказались на ее здоровье — она скончалась, что стало тяжелым ударом для семьи.
Несмотря на утрату и последствия ранения, Чемоданов не оставил спорт — он окончил Смоленский государственный университет спорта по специальности в области физической культуры, спортивной медицины и спортивного менеджмента и до ухода на СВО был наставником молодежной футбольной команды. В этом году он выступал за команду «Легион» на чемпионате по мини‑футболу Можайского муниципального округа.
Александра пригласили встретиться с первокурсниками Можайского техникума как участника СВО — он с готовностью согласился. Его сын Никита — выпускник этого техникума, получил профессию спасателя и сейчас служит в Президентском полку, дочь окончила Гагаринский педагогический колледж и работает в Москве.
«Я очень переживаю за будущее России и наших детей. Хочу работать с молодежью, учить футболу или хоккею, воспитывать в спортивном и патриотическом духе, передавать свои знания и опыт», — отмечает Александр Чемоданов.