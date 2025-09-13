Ветеран СВО из Можайского округа рассказал о службе и планах на будущее

Ветеран СВО из деревни Мокрое служит примером для подростков Можайска. Он получил тяжелое ранение в октябре 2023 года, но по-прежнему активен в спорте и участвует в жизни местной молодежи.

Александр Чемоданов родом из Тульской области уже почти полтора десятка лет живет в деревне Мокрое и считается одним из наставников районной футбольной команды.

С 2012 года Александр работал в Можайском следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Московской области на должности старшего инструктора по воспитательной работе с осужденными. 15 июня 2023 года он подписал контракт с Минобороны и в качестве командира отделения мотострелковой дивизии участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении.

В октябре 2023 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен; в Санкт‑Петербургском военном клиническом госпитале ему сделали сложную операцию. Его супруга Наталья не отходила от постели мужа полтора месяца, однако в декабре прошлого года перенесенный стресс и тревога сказались на ее здоровье — она скончалась, что стало тяжелым ударом для семьи.