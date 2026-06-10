Ветеран СВО из Можайска выполнил норматив мастера спорта по военному жиму

В 45 лет, после тяжелого ранения и ампутации ноги, Роман Гомыляев подтвердил титул «Мастер спорта», к которому шел долгие годы. Мужчина также развивает фермерское хозяйство, прыгает с парашютом и вдохновляет других своим примером.

Роман Гомыляев — член местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Добровольцем он ушел на передовую в 2022 году, служил заместителем командира взвода в инженерно-саперном полку, награжден медалью Суворова. После ампутации ноги он не сдался, и сегодня вместе с супругой развивает крестьянско-фермерское хозяйство «Баранья ферма». Пройдя обучение в «Школе фермера» и выиграв грант, ветеран успешно развивает разведение птицы и скота.

Спорт всегда был его страстью. На II межрегиональном открытом физкультурном инклюзивном фестивале «Кубок мужества» Роман занял первое место в пауэрлифтинге, выжав 170 килограммов. Мужчина начал заниматься этим видом спорта еще 16 лет назад.

В 2016 году при весе 94 кг он делал жим 200 килограммов на два раза, что соответствует уровню мастера спорта международного класса, приседал с весом 275 килограммов и тянул штангу весом 265 килограммов. Тогда он не выступал официально. После возвращения со специальной военной операции Роман начал восстанавливаться, выступать в своей возрастной категории и побеждать.

«Я занял первое место на соревнованиях „Сила Горизонта“ и выполнил норматив мастера спорта по военному жиму. Спорт помогает мне жить и показывать пример другим ребятам», — поделился мужчина.

10 июня его историю покажет телеканал «Россия 1» в программе Андрея Малахова.​​