Ветеран СВО из Можайска стал победителем всероссийского турнира

Программа состязаний включала широкий спектр силовых дисциплин: пауэрлифтинг, военный и русский жим, становую тягу и другие направления. Представитель Можайска показал выдающийся результат, завоевав две золотые награды. Роман Гомыляев, выступавший в весовой категории до 100 килограммов, стал победителем в жиме лежа с результатом 170 килограммов. Он также был лучшим в военном жиме лежа в возрастной группе мастеров (40-49 лет) с результатом 155 килограммов.

Роман Гомыляев признался, что для него это была не просто победа в турнире. «Каждый подход, каждый килограмм на штанге — это преодоление себя. Особые чувства испытываешь, когда поднимаешь вес под аплодисменты зала, зная, что за тобой стоит поддержка твоих товарищей и близких. Эта энергия придает невероятных сил. Спасибо всем, кто болел и поддерживал», — поделился ветеран СВО.

Соревнования прошли при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и стали отборочным этапом на национальный чемпионат 2026 года.