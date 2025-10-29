Ветеран СВО из Можайска стал победителем всероссийского турнира
Всероссийские соревнования «Сила горизонта» собрали участников со всей страны. Триумфатором турнира стал ветеран специальной военной операции из Можайского округа, кавалер медали Суворова Роман Гомыляев.
Программа состязаний включала широкий спектр силовых дисциплин: пауэрлифтинг, военный и русский жим, становую тягу и другие направления. Представитель Можайска показал выдающийся результат, завоевав две золотые награды. Роман Гомыляев, выступавший в весовой категории до 100 килограммов, стал победителем в жиме лежа с результатом 170 килограммов. Он также был лучшим в военном жиме лежа в возрастной группе мастеров (40-49 лет) с результатом 155 килограммов.
Роман Гомыляев признался, что для него это была не просто победа в турнире. «Каждый подход, каждый килограмм на штанге — это преодоление себя. Особые чувства испытываешь, когда поднимаешь вес под аплодисменты зала, зная, что за тобой стоит поддержка твоих товарищей и близких. Эта энергия придает невероятных сил. Спасибо всем, кто болел и поддерживал», — поделился ветеран СВО.
Соревнования прошли при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и стали отборочным этапом на национальный чемпионат 2026 года.