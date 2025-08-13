Ветеран СВО из Можайска получил грант на ведение агробизнеса

Участник специальной военной операции Роман Гомыляев и его супруга Вера основали фермерское хозяйство в деревне Бараново Можайского муниципального округа. Семья выращивает кур, уток, гусей, коликов, коз и других животных.

Роман Гомыляев ушел на фронт добровольцем. В июле 2023 года кавалер медали Суворова получил тяжелое ранение — при подрыве на мине под Андреевкой он лишился ступни. Роман прошел реабилитацию в госпитале, но медкомиссия отказала ему в возвращении на передовую. Тогда ветеран специальной военной операции решил заняться сельским хозяйством.

При содействии сотрудников администрации Можайского округа Роман прошел обучение в школе фермеров. По итогам курса Россельхозбанк предоставил ему грант на развитие своего агробизнеса. Сейчас ветеран спецоперации выращивает на ферме десятки гусей, уток, кур, кроликов, свиней и 20 породистых коз. Супруги также развивают овцеводство.

Роман Гомыляев планирует в будущем окончить Тимирязевскую академию по специальности «оператор по искусственному осеменению».

«Жить здесь, на природе, замечательно! Долгосрочная цель — создание эко-фермы для агротуризма, привлекательной для школьников и гостей из столицы нашей Родины», — поделился планами ветеран спецоперации.