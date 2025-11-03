Ветеран СВО из Можайска победил в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Финал чемпионата «Абилимпикс» состоялся в Москве. Житель Можайска показал на нем отличный результат.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Можайске Александр Князев стал победителем профессионального турнира в компетенции «Электромонтаж». В рамках конкурса он собрал за определенное время сложный электрический щит и выполнил с ним определенные задания.

«Поздравляем Александра с заслуженным золотом. Ваша победа — это пример мужества, целеустремленности и профессионализма для всех нас», — сказала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Отметим, что «Абилимпикс» — это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся в России с 2015 года. Конкурс имеет статус национального.