Ветеран СВО из Можайска передал на фронт комплекты белья для раненых

Ветеран специальной военной операции Максим Грабовский оказал содействие в формировании гуманитарного груза, предназначенного для отправки на передовую. Он принес 20 комплектов постельного белья.

Дважды кавалер ордена Мужества Максим Грабовский отметил в разговоре с социальным координатором государственного фонда «Защитники Отечества» Галиной Аксеновой значимость гуманитарной помощи для морального состояния бойцов.

«После госпиталя, когда раненый приходит в себя, для него огромная радость — получить что-то чистое и сухое. Пусть это будут самые простые домашние вещи, но они означают, что он жив и частичка дома с ним», — подчеркнул ветеран СВО.

Максим Грабовский отправился на СВО в марте 2022 года в числе первых, действовал в составе бронегруппы и занимался разминированием. В дальнейшем продолжил службу в штурмовых подразделениях.

В настоящее время военнослужащий вернулся к мирной жизни в родном Можайске. Он является студентом третьего курса, получая образование по специальности, связанной с помощью людям. Дома его поддерживают супруга, две дочери и внучка.