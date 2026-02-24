Ветеран СВО из Лосино-Петровского снялся в патриотическом клипе

Иван Дик, житель Лосино-Петровского округа и ветеран спецоперации, стал участником творческого проекта. Он снялся в клипе на песню «Время Героев», доказывая, что бойцы сильны не только на поле боя.

Иван родился в Москве, 26 февраля ему исполнится 29 лет. В 2023 году он подписал контракт и отправился на фронт. В апреле 2024-го получил ранение, а в декабре уволился со службы по состоянию здоровья. Уже четыре года ветеран живет в Аничково, вместе с женой воспитывает двух дочек — пятилетнюю Мариану и четырехмесячную Мариэль.

Сейчас Иван ищет работу. Завтра он отправится на экскурсию на одно из ведущих предприятий округа в рамках программы «Промышленный туризм для участников СВО и их семей». Такие поездки помогают героям адаптироваться к мирной жизни.

«Спасибо областной Ассоциации ветеранов СВО и Алексею Трегубову, наставнику по программе „Герои Подмосковья“. Алексей всегда поддерживает, даже когда сам на учебе — созваниваемся по видео. В Ассоциации ребята чувствуют поддержку и обретают уверенность», — передал слова благодарности глава округа Сергей Джеглав.

Он добавил, что работа по созданию условий для бойцов и их семей продолжится. Важно, чтобы защитники могли спокойно жить, работать и развиваться.