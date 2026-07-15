Ветеран СВО из Лобни стал работником администрации округа

После восстановления от серьезного ранения Дмитрий решил продолжить служить людям в новом качестве. Под его руководством «Уютный город» будет заниматься комплексной работой по содержанию территорий: контролем графиков уборки, обновлением парков и скверов, ремонтом и оснащением детских площадок, оперативным реагированием на обращения жителей.

Глава округа Анна Кротова отметила, что ответственность, дисциплина и стремление Дмитрия работать на результат станут отличным вкладом в развитие предприятия. Она подчеркнула, что в городе гордятся защитниками и создают условия для их успешной адаптации в мирной жизни.