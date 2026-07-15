Ветеран СВО из Лобни стал работником администрации округа
Участник специальной военной операции Дмитрий Полищук, награжденный медалью «За отвагу», назначен заместителем директора муниципального бюджетного учреждения «Уютный город». Он будет курировать вопросы благоустройства и содержания территорий.
После восстановления от серьезного ранения Дмитрий решил продолжить служить людям в новом качестве. Под его руководством «Уютный город» будет заниматься комплексной работой по содержанию территорий: контролем графиков уборки, обновлением парков и скверов, ремонтом и оснащением детских площадок, оперативным реагированием на обращения жителей.
Глава округа Анна Кротова отметила, что ответственность, дисциплина и стремление Дмитрия работать на результат станут отличным вкладом в развитие предприятия. Она подчеркнула, что в городе гордятся защитниками и создают условия для их успешной адаптации в мирной жизни.