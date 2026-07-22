Ветеран СВО из Лобни стал полуфиналистом всероссийского конкурса

Ветеран спецоперации Никита Задера из Лобни вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Он участвует в номинации «СВОй наставник», специально созданной для участников и ветеранов СВО.

Глава Лобни Анна Кротова встретилась с Никитой Задерой и руководителем местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александром Бронниковым. Они обсудили вопросы поддержки ветеранов, вернувшихся с фронта, их адаптации к мирной жизни и реализации новых проектов.

Александр Бронников рассказал, что участники ассоциации участвуют в патриотическом воспитании молодежи, реализации социальных проектов и помогают друг другу в трудоустройстве.

«Наши герои — не только защитники, но и мудрые наставники, готовые делиться уникальным опытом, силой духа и любовью к Родине. Мы рядом и готовы поддержать их во всех начинаниях», — отметила Анна Кротова.