Ветеран СВО из Люберец бесплатно получил жизненно важный респираторный аппарат

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, участник специальной военной операции Максим Чусовитин получил современный респираторный аппарат WM 100 TD для предотвращения нарушений дыхания во сне. Передача оборудования состоялась в рамках исполнения поручения президента России о всесторонней поддержке бойцов.

До мобилизации 42-летний Максим Чусовитин работал фитнес-тренером. Позже он служил в 252-м штурмовом полку «Черная Мамба» и был награжден медалью за участие в специальной операции.

В июле 2023 года боец получил тяжелое ранение ноги с осложнениями на легкие и почки. Сейчас ветеран проходит реабилитацию и воспитывает двух дочерей, одна из которых поступила в Российский университет дружбы народов по специальной квоте.

Устройство, которое выдали военнослужащему, позволяет обеспечить непрерывную подачу воздуха во время сна.

«С данным аппаратом очень важно правильно подобрать маску — от этого зависит эффективность терапии. У Максима зафиксировано до 60 остановок дыхания в час. Это тяжело не только для него, но и для его близких», — отметил ведущий специалист по респираторному оборудованию компании Mediflex/Homecare Артем Волошин.

У ветерана наблюдаются признаки сочетания апноэ и астмы, хотя диагноз официально еще не подтвердили.

Аппарат позволит восстанавливать дыхательный ритм и снижать нагрузку на легкие и сердце. Не исключено, что через пару лет Чусовитин сможет отказаться от использования устройства.

«Мы оказываем не просто помощь — мы сопровождаем жизнь человека после службы. Наши усилия направлены на то, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни, восстановить здоровье и обеспечить возможность заниматься семьей, делом, быть рядом с близкими», –отметил заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинскому сопровождению Дмитрий Землянников.

Комплексную поддержку ветеранам СВО оказывают сейчас по всей стране.