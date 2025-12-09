Ветеран СВО из Ленинского округа принял участие в международном форуме

Ток-шоу «Живые истории, реальные результаты. Как наставник меняет будущее» прошло в рамках международного форума «Мы вместе» в Москве. В дискуссии принял участие руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Белитский из Ленинского округа.

Вместе с ветераном СВО на ток-шоу приехала ученица девятого класса Видновской школы № 10 Татьяна Смагина, наставником которой стал Дмитрий Белитский, со своей матерью. Они поделились историей знакомства и совместной работы, рассказали о совместных достижениях и ответили на вопросы экспертов из разных областей.

Татьяна Смагина отметила, что наставник много раз помогал ей и продолжает оказывать поддержку. «Бывают моменты, когда не знаешь, как лучше поступить, и наставник приходит на помощь. Я могу спокойно написать, позвонить и спросить совета», — поделилась школьница.

Дмитрий Белитский будет готовить Татьяну к участию во всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться», который состоится в следующем году. Девятиклассница планирует разработать и запустить в своей школе социальный проект по поддержке трудных подростков.

«Наставник — это человек, который всегда рядом: от любви к родине до обычных бытовых вопросов. Мы помогаем преодолевать препятствия, даем возможность пробовать, ошибаться и вместе искать новые пути», — отметил Дмитрий Белитский.