Ветеран СВО из Ленинского округа победил во всероссийском конкурсе наставников

Ветеран специальной военной операции, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Дмитрий Белитский стал победителем Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться — 2025». Он одержал победу в специальной номинации «СВОй наставник» с авторской программой патриотического воспитания молодежи «Наставник Z — Традиция Побеждать».

«Для меня большая честь стать победителем такого значимого конкурса. Это не просто личное достижение, а признание важности работы по патриотическому воспитанию молодежи, которую мы проводим в Ленинском округе. Проект „Наставник Z — Традиция Побеждать“ — это наш вклад в формирование у подрастающего поколения истинных ценностей и любви к Родине», — сообщил Дмитрий Белитский.

В рамках финального этапа конкурса участники презентовали свои проекты перед компетентным жюри. Экспертную оценку работ проводили специалисты из различных сфер: образования, некоммерческого сектора и общественных организаций.

В рамках этого проекта в школах муниципалитета регулярно проводятся тематические мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения гражданской ответственности и патриотических ценностей.

Отметим, проект «Наставник Z — Традиция Побеждать», представленный на конкурсе, успешно реализуется на территории Ленинского округа с 2024 года.

Конкурс «Быть, а не казаться -2025» выступил масштабной федеральной площадкой, объединившей участников из 79 регионов России. По его итогам 100 лучших наставников из 49 субъектов РФ, в число которых вошел и Дмитрий Белитский, были включены в кадровый резерв молодежной политики.

Наградой для победителей станут сертификаты на образовательные поездки по России от программы «Больше, чем путешествие», а также возможность пройти обучение и повысить квалификацию в Роспатриотцентре Росмолодежи.