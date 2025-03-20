Ветеран СВО из Королева заявил, что хочет создать импортозамещающее ПО

Сергей Михайлов из Королева участвовал в освобождении ЛНР. В бою в Северодонецке получил тяжелое ранение. Вернувшись с фронта, ветеран начал проводить уроки мужества, а также заниматься разработкой отечественного программного обеспечения.

До участия в спецоперации он работал в IT-сфере, а после возвращения сосредоточился на импортозамещении западного ПО. Компания, в которой работает ветеран, разрабатывает офисные программы для финансового сектора и госучреждений.

«Не только замещаем действующее программное обеспечение для перехода на российское, но и смотрим чуть-чуть вперед. У нас появились достаточно хорошие аналоги. Все это дает нам возможность развития и выхода на внешний рынок», — прокомментировал Михайлов.

Он также поделился планами создать бесплатные курсы для ветеранов СВО, которые захотят работать сфере IT.