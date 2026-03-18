Ветеран СВО из Коломны вошел в резерв сборной России по фехтованию

Ветеран специальной военной операции из Коломны, участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и воспитанник военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль» Сергей Чернов стал обладателем третьего спортивного разряда и получил путевку в резерв сборной команды России по паралимпийскому фехтованию. В настоящее время он находится на учебно-тренировочных сборах.

Вместе с лучшими спортсменами страны Сергей Чернов готовится к чемпионату России, который в ближайшее время пройдет в Уфе.

«Тренировки проводятся по всем трем видам оружия: шпага, рапира и сабля. В процессе занятий Сергей продемонстрировал хорошие способности к фехтованию на рапирах и в одном из контрольных поединков победил мастера спорта из Воронежа со счетом 15:10», — рассказали 16 марта в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль».

Кадровый офицер Сергей Чернов принимал участие в специальной военной операции с 2022 года. В июне 2024-го при минометном обстреле получил тяжелейшее минно-взрывное ранение. После сложных операций и длительного восстановления ветеран заново научился ходить — на протезах, и снова сел за руль. Вернувшись в Коломну после прохождения курса реабилитации, Сергей решил испытать себя в совершенно новом виде спорта — фехтовании на колясках. Всего за год с небольшим мужчина достиг серьезных успехов, попал на всероссийские тренировочные сборы и готовится к выступлению на чемпионате страны.