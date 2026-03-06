Ветеран СВО из Коломны стал участником программы «Киберзащитник»
До специальной военной операции Артем Артемов работал в сфере связи и передачи данных. После возвращения с фронта он прошел обучение по программе «Киберзащитник».
В 2022 году, как только была объявлена мобилизация, Артем Артемов не смог оставаться в стороне. Решил, что может пригодиться фронту, ведь за плечами было незаконченное высшее военное артиллерийское образование, и, не раздумывая, пошел в Коломенский военкомат.
Артем служил командиром боевых машин «Град» и добросовестно выполнял воинский долг. Однако со временем у мужчины возникли серьезные проблемы со здоровьем: в первую очередь пострадали глаза — резко ухудшилось зрение. Военнослужащего направили на лечение в госпиталь и в итоге комиссовали. Уже на гражданке Артему удалось стабилизировать состояние — падать зрение перестало, но восстановить его уже не получилось. Так, спустя год службы, боец вернулся домой. Вскоре в семье произошло радостное событие: родилась долгожданная дочка. Нужно было вновь осваиваться в мирной жизни. Адаптироваться Артему во многом помогло местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.
Благодаря ассоциации Артемов узнал о возможности пройти обучение по программе «Киберзащитник» — это социальныйпроект холдинга S7 Group, нацеленный на профессиональную переподготовку и трудоустройство ветеранов спецоперации в IT‑сфере. Направление оказалось близким для Артема, поэтому он подал заявку на участие. Но путь к обучению был непростым. Сначала состоялся серьезный отбор — проверяли знания, навыки, проводили психологическое тестирование и финальное собеседование. Коломенец справился со всеми испытаниями и отправился на трехнедельный курс. Он стал единственным участником программы из своего города.
Выпускники курса получили удостоверения государственного образца, подтверждающие повышение квалификации в области защиты информации и мониторинга инцидентов информационной безопасности. По окончании программы все участники смогли лично пообщаться с представителями компаний‑работодателей. И Артем Артемов уже получил несколько интересных предложений о работе.
Напомним, коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья открыто для всех бойцов, вернувшихся с фронта: здесь они могут получить необходимую помощь и поддержку. Отделение расположено в здании МФЦ по адресу: улица Уманская, дом 20, кабинет 16.