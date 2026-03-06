Ветеран СВО из Коломны стал участником программы «Киберзащитник»

До специальной военной операции Артем Артемов работал в сфере связи и передачи данных. После возвращения с фронта он прошел обучение по программе «Киберзащитник».

В 2022 году, как только была объявлена мобилизация, Артем Артемов не смог оставаться в стороне. Решил, что может пригодиться фронту, ведь за плечами было незаконченное высшее военное артиллерийское образование, и, не раздумывая, пошел в Коломенский военкомат.

Артем служил командиром боевых машин «Град» и добросовестно выполнял воинский долг. Однако со временем у мужчины возникли серьезные проблемы со здоровьем: в первую очередь пострадали глаза — резко ухудшилось зрение. Военнослужащего направили на лечение в госпиталь и в итоге комиссовали. Уже на гражданке Артему удалось стабилизировать состояние — падать зрение перестало, но восстановить его уже не получилось. Так, спустя год службы, боец вернулся домой. Вскоре в семье произошло радостное событие: родилась долгожданная дочка. Нужно было вновь осваиваться в мирной жизни. Адаптироваться Артему во многом помогло местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.