Ветеран СВО из Коломны стал участником проекта «Киберзащитник»
Участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Артем Артемов прошел обучение по кибербезопасности. Получению новой квалификации предшествовал длительный отбор, включавший как проверку знаний и навыков, так и психологическое тестирование.
«Киберзащитник» — это социальный проект холдинга S7 Group, направленный на профессиональную переподготовку и трудоустройство в IT-сфере ветеранов специальной военной операции.
«Очень серьезный уровень. Со всей Московской области отобрали всего двоих. Затем две недели в интенсивном режиме нас обучали киберзащите: лекции, теория, практика, индивидуальная работа с наставником… Мы тренировались на киберполигоне и выезжали в крупные федеральные компании — „Яндекс“ и R-Vision», — рассказывает Артем Артемов.
Все выпускники получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации в сфере защиты информации и мониторинга инцидентов информационной безопасности. Коломенский ветеран не сомневается, что полученные навыки помогут ему в будущем.
До специальной военной операции Артем Артемов работал в сфере связи. В 2022 году, не раздумывая, пришел в военкомат. Попал в бригаду РСЗО, стал командиром боевых машин «Град» — так пригодилось, пусть и незаконченное, высшее военное артиллерийское образование. В 2023-м был эвакуирован из зоны СВО по состоянию здоровья, прошел длительное лечение и сейчас вернулся к мирной жизни.