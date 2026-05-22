Ветеран СВО из Коломны стал кандидатом на предварительном голосовании

«Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования. В городском округе Коломна свои кандидатуры выдвинули около 150 человек, в том числе ветераны спецоперации.

Осенью в Московской области состоятся выборы в Государственную и Московскую областную думы и в ряд муниципальных советов. Кандидатов от партии «Единая Россия» определит электронное предварительное голосование, которое пройдет с 25 по 31 мая.

Среди претендентов — представители здравоохранения и образования, работники сельского хозяйства и культуры, а также ветераны спецоперации. Военнослужащие доказали преданность стране в зоне боевых действий и теперь готовы принимать участие в гражданской жизни. Одним из кандидатов стал коломенец Алексей Каратеев — профессиональный военный, ветеран спецоперации.

«Честно говоря, участвовать в предварительном голосовании — это для меня что-то новое и такое неизвестное. Но основная цель, я считаю, это защита интересов участников, ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. Ну и, соответственно, остальных граждан», — рассказал председатель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО, которое он возглавляет с 2025 года.

Всего 67 ветеранов специальной военной операции решили участвовать в предварительном голосовании в Московской области. Напомним, что регистрация участников завершена. Избиратели смогут отдать свой голос за понравившихся кандидатов, начиная с 25 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном портале pg.er.ru до 29 мая.