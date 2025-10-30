Ветеран СВО из Коломны победил на всероссийском турнире по жиму лежа

Участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорь Подустов стал лучшим на всероссийском турнире по пауэрлифтингу, силовому двоеборью и жиму лежа на призы Центра физической культуры и спорта «Горизонт». Соревнования проходили в Домодедове.

С турнира коломенец привез золотую медаль и новый личный рекорд. Игорь Подустов выступал в дисциплине «Жим лежа для спортсменов с физическими особенностями» и победил в весовой категории до 56 килограммов, показав результат 70 килограммов и обновив личный рекорд в новом для него виде спорта.

Игорь увлекается несколькими видами спорта. Сейчас спортсмен активно тренируется и готовится выступить на Всероссийском турнире по паралимпийскому фехтованию для ветеранов боевых действий — эти соревнования пройдут с 27 по 29 ноября в Омске.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин четко сформулировал одно из ключевых поручений — создать все условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Чтобы наши ветераны могли быть активными, проявить себя в мирной жизни, в спорте. Мы работаем в этом направлении, стараемся всемерно помогать», — подчеркнул руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.