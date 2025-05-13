Ветеран СВО из Истры открыл бизнес по производству колбасы

Житель Истры Кирилл Косенков на выплаты за участие в специальной военной открыл производство домашней колбасы. Вместе с женой они готовили на обычной мясорубке, а потом у пары появилось кафе с натуральными продуктами.

На прилавке можно найти колбасу по рецепту 1937 года. До этого Кирилл и предположить не мог, что у него будет свой бизнес. Мужчина всю жизнь посвятил военному делу, а затем отправился в зону специальной военной операции, где лишился части ноги. Но это его не сломило. Своим примером житель Истры вдохновил многих, в том числе и сослуживцев.

«Планирую давать рабочие места у себя на ферме таким, как я, то есть без руки, без ноги, инвалидам второй группы. Либо помочь в развитии какого-то направления фермерского хозяйства», — поделился ветеран СВО Кирилл Косенков.