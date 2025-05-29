Ветеран СВО из Химок стал призером всероссийских соревнований по стрельбе
Член Ассоциации ветеранов специальной военной операции из Химок, кавалер Ордена Мужества Абдукодир Кушаков стал серебряным призером соревнований по пулевой стрельбе. Участие в турнире приняли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата со всей страны.
Поддержать ветеранов специальной военной операции приехали министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; Герой России и председатель Совета Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вячеслав Бочаров.
«Спорт — это жизнь. Прекрасно, когда есть возможность тренироваться с лучшими спортсменами, перенимать необходимые навыки», — поделился ветеран спецоперации Абдукодир Кушаков.
Организовали турнир при поддержке Паралимпийского комитета России в рамках проекта «Мы вместе. Спорт».
Отметим, спорт — важное направление в реабилитации и социализации для военнослужащих, вернувшихся с передовой.