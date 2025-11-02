Ветеран СВО из Химок стал финалистом программы «Герои Подмосковья»
Руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров продолжает обучение по региональной программе «Герои Подмосковья». Ветеран спецоперации изучает основы государственной службы, чтобы продолжить оказывать поддержку стране и родному городу.
В 2022 году Александр отправился в зону СВО добровольцем. После возвращения ветеран решил продолжить службу на благо государства.
«Через некоторое время по возвращению домой я начал понимать, что не доделал что-то важное, и хотелось продолжить приносить пользу своему государству, внести вклад в развитие своей страны. Когда узнал о старте программы "Герои Подмосковья", решил принять в ней участие. Ожидаю получить ценные советы, навыки и знания, которые можно применить на государственной службе», — поделился Александр Александров.
У каждого финалиста программы есть свой наставник. Александра на его пути направляет глава Химок Елена Землякова. Она помогает разобраться в управленческих процессах и делится практическими советами. Ветеран изучает работу подразделений, управление стратегического планирования, аппарата главы и МЦУР. Полученный опыт Александр готов применять для развития родного города.
Программу «Герои Подмосковья» реализуют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это продолжение президентской программы «Время Героев». В этом году финалистами региональной программы стали 70 участников.