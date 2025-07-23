Ветеран СВО из Химок принял участие во всероссийской «Семейной Зарнице»

Член отделения Ассоциации ветеранов специальное военной операции из Химок стал участником регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница — 2025». Семья Николая Смирнова прошли прошла такие испытания, как стрельба из пневматической винтовки, шифровку по азбуке Морзе и другие.

Соревнования провели в деревне Жестоки города Клин. Участники из 16 муниципалитетов области соревновались в разборке автомата Калашникова и снаряжении магазина, стрельбе из пневматической винтовки, в лазерном тире и оказании первой помощи. Помимо этого, семьи прошли полосу препятствий с элементами боевого марш-броска.

Завершилась соревновательная программа творческим конкурсом. Участники прочли стихи, исполнили песни и показали постановки о Великой Отечественной войне.

Цель «Зарницы» — объединить поколения и сформировать у них дух взаимопомощи.