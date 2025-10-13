Ветеран СВО из Химок принял участие в «Кубке мужества» по настольному теннису

Свыше сорока участников специальной военной операции померились силами в «Кубке мужества» по настольному теннису. В составе химкинской команды за победу боролся представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Мероприятие было организовано с целью укрепления духа и поддержания товарищеских связей между бойцами.

«Очень рад, что удалось принять участие в таких соревнованиях. Чувствовался азарт, спортивный дух, дружеская атмосфера. Здесь, мы, бойцы, получаем возможность проявить силу характера и волю к победе, но уже в мирной обстановке. Очень здорово, что ветераны не теряют связь, поддерживают друг друга и вместе идут к новым победам», — поделился Владислав Степушин.

Особенностью турнира стал его формат. Состязания помогли бойцам продемонстрировать спортивное мастерство и создали среду для честной борьбы и взаимопомощи атлетов.

Ассоциация ветеранов СВО в Химках планомерно занимается развитием подобных активностей, включая состязания, лекции, посещение культурных учреждений и исторических мест в разных городах. Узнать о деятельности отделения подробнее можно в телеграм-канале.