Ветеран СВО из Химок поучаствовал в митинге ко Дню ветеранов боевых действий

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин принял участие в митинге ко Дню ветеранов боевых действий. Он возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе и почтил солдат минутой молчания.

В митинге приняли участие ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов со времен Великой Отечественной войны. В их числе — Герои России и Герои Советского Союза, депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, руководители ветеранских и общественных организаций, члены Президиума и активисты «Офицеры России».

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Среди почетных гостей также были председатель президиума «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель Московского городского отделения «Союз десантников» Андрей Пешков, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие. Организатором акции выступила общественная организация «Офицеры России».

Отметим, в Химках системно подходят к патриотическому воспитанию жителей. Ко Дню ветеранов боевых действий провели патриотические встречи, лекции, уроки мужества и другие мероприятия.

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