Ветеран СВО из Химок поучаствовал в митинге ко Дню ветеранов боевых действий

Член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин принял участие в митинге ко Дню ветеранов боевых действий. Он возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе и почтил солдат минутой молчания.

В митинге приняли участие ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов со времен Великой Отечественной войны. В их числе — Герои России и Герои Советского Союза, депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, руководители ветеранских и общественных организаций, члены Президиума и активисты «Офицеры России».