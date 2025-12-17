Ветеран СВО из Балашихи стал управленцем по программе «Герои Подмосковья»
Ветеран СВО из Балашихи Илья Агафонов стал управленцем по программе «Герои Подмосковья». Он получил должность заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в местной администрации.
Агафонов имеет военное образование — окончил училище по «Управление персоналом». После этого много лет служил. На спецоперацию боец пришел в самом ее начале. Из-за тяжелого ранения в июле 2022 года ему пришлось покинуть передовую. Полгода ушло на восстановление.
Благодаря программе «Герои Подмосковья» ветеран СВО получил работу. На пост он был назначен 7 октября 2025 года.
По словам военного, сфера городского управления транспортом оказалась ему очень близка, поскольку еще до начала вооруженного конфликта он работал в компании из этой отрасли.
Обучающая программа для участников СВО, как рассказал Агафонов, дала возможность получить новые знания и состояться в профессии. Сейчас бывший боец занимается реализацией проекта Фонда «Вымпел» и Ассоциации братства краповых беретов «Витязь» — «Братишка», который был создан по его задумке. Цель инициативы — помощь в реабилитации ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения, и адаптация их к дальнейшей жизни.