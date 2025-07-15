Ветеран СВО из Балашихи стал участником программы «Герои Подмосковья»

Член Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Андрей Бычин успешно прошел отбор для участия в региональной программе «Герои Подмосковья». Эта инициатива, являющаяся продолжением федерального проекта «Время Героев», созданного по поручению президента России направлена на поддержку и развитие лидерских качеств героев, проявивших себя в защите Родины.

Андрей Бычин отправился на фронт добровольцем в июне 2022 года. Служил разведчиком-гранатометчиком в составе 57-го мотострелкового полка, движимый глубоким чувством долга перед страной и желанием предотвратить трагедии, подобные тем, что пережила его семья в годы Великой Отечественной войны.

За отвагу и мужество в бою он был удостоен высоких государственных наград: медали Суворова, медали «За храбрость», медали «За боевые заслуги», медали «За отличие в службе в Сухопутных войсках», а также специальной награды за участие в отражении контрнаступления противника под Харьковом.

Особенно ярким эпизодом службы Андрея стало событие февраля 2024 года. Получив ранение в зоне интенсивного обстрела 120-миллиметровыми минами, он сумел вывести из-под огня всю эвакуационную группу, предотвратив ее гибель. Этот подвиг был отмечен медалью Суворова, ставшей еще одним свидетельством его стойкости и самоотверженности.

Программа «Герои Подмосковья» предоставит Андрею и другим участникам уникальную возможность пройти годовое обучение, разработанное совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Наставниками станут высокопоставленные лица: представители правительства Московской области, главы муниципальных учреждений, а также депутаты Государственной и Московской областной дум.

Программа направлена на развитие управленческих навыков и поддержку ветеранов в их дальнейшей профессиональной и общественной деятельности.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО начало свою работу в марте 2025 года. Организация оказывает всестороннюю помощь ветеранам и их семьям, включая содействие в трудоустройстве, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку. Присоединиться к Ассоциации может каждый участник СВО, подав заявление по адресу: Балашиха, Московский проспект, 13.

Прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.