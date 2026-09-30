Ветеран СВО и его жена в Можайске отметили 25-летие совместной жизни

Ольга Спиридонова отметила, что семья Грабовских — пример для подражания: Максиму она выразила благодарность за мужество и защиту Родины, а Ольге — за то, что стала надежным тылом. Женщина ждала, верила и поддерживала мужа в самые трудные минуты.

Ольга и Максим знакомы с 14 лет. Их история — пример настоящей верности и умения проносить чувства через годы. За 25 лет супружеской жизни они прошли рука об руку через множество испытаний, вырастили двух дочерей, которые окончили можайскую школу «Гармония», и уже дважды стали бабушкой и дедушкой. Домашний уют в семье создают два кота и собака.

«Главное — уметь уважать и ценить друг друга, а еще уступать. Без этого никак. Мы вместе столько лет, и я точно знаю: если беречь друг друга и не тратить силы на пустые обиды, можно пронести любовь через всю жизнь», — поделилась супруга ветерана Ольга.

В марте 2022 года Максим в числе первых отправился выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Он служил в составе бронегруппы, занимался разминированием, а затем продолжил службу в штурмовых подразделениях и командовал отрядом.

Мужчина участвовал в освобождении Артемовска (Бахмута) и соседних территорий. В ходе боевых действий получил тяжелые ранения, после восстановления вернулся в строй. Ветеран награжден двумя орденами Мужества указами президента Российской Федерации, а также медалью «За освобождение Артемовска».