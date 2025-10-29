Ветеран СВО Богородского округа стал участником программы «Герои Подмосковья»

Алексей Киселенко, участник специальной военной операции, продолжает стажировку в органах местного самоуправления Богородского округа. Это происходит в рамках губернаторской программы, направленной на поддержку и адаптацию защитников Отечества.

На текущем этапе Алексей изучает ключевые аспекты работы администрации, которые влияют на развитие муниципалитета. Он ознакомился с архитектурными проектами, градостроительной политикой и земельно-имущественными вопросами. Во время встреч с руководителями профильных комитетов стажер получил информацию о текущих задачах, а также о механизмах взаимодействия с местными жителями.

Для практического применения знаний Алексей принял участие в выездном мероприятии вместе с муниципальным земельным инспектором. В ходе рейда они обследовали более десяти земельных участков, чтобы проверить их целевое использование и выявить возможные нарушения.

Куратор программы отметил, что такие стажировки помогают ветеранам не только узнать о структуре местной власти, но и получить практический опыт, что расширяет их карьерные перспективы в муниципальной службе. Программа «Герои Подмосковья» предлагает ветеранам необходимые инструменты для успешной интеграции в гражданскую жизнь и освоения актуальных профессий.