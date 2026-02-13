Ветеран спецоперации встретился с курсантами учебного центра в Одинцове

Учебно-методический центр «Авангард» продолжает традицию приглашения выдающихся людей. Во вторник, 10 февраля, в рамках проекта «Встреча с Героем» к курсантам приехал ветеран спецоперации, командир отделения сбора и эвакуации раненных Кирилл Моисеенко. Он рассказал ребятам о своей работе.

Он рассказал ребятам, чем занимается его подразделение в зоне спецоперации и с чем приходится сталкиваться на таких задачах. По его словам, особенно важно говорить с молодежью честно и передавать им опыт.

«Говорил о спецоперации без прикрас. О том, что патриотизм — это не громкие лозунги, а ежедневная преданность и ответственность. Очень важно, чтобы ребята понимали: история страны пишется сейчас, и их роль в ней — ключевая», — ветеран спецоперации рассказал Кирилл Моисеенко.

Также ребята смогли задать ему интересующие их вопросы.