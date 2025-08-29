Ветеран спецоперации создал онлайн-музей в Богородском округе

Онлайн-музей создал житель Ногинска, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка Владимир Романов-Кудрявцев. Идея создать музей возникла еще несколько лет назад, когда коллекция начала расти.

Коллекция насчитывает не одну сотню предметов. Недавно Владимир Романов-Кудрявцев вместе с помощниками приступил к составлению каталога.

«Начав служить нашей Родине, попал в группу инженеров. Там начал собирать различные экспонаты. Изначально собирал просто для себя, ради удовольствия. А потом понял, что как Кощей чахну над златом. Появилось желание поделиться и показать редкие вещи, мной найденные, более широкой аудитории. Чтобы люди знали нашу историю не только по школьным учебникам», — рассказал ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка Владимир Романов-Кудрявцев.

Каждая статья сопровождается живым текстом, интересными, историческими деталями и фактами, а также фотографиями из личной коллекции Владимира Романова-Кудрявцева. Помогают вести проект близкие, друзья и даже домашняя кошка Нави, которая очень придирчиво отбирает экспонаты. Также недавно присоединился коллега, военнослужащий из Калининграда. С каждым днем число подписчиков в группе растет.

В ближайших планах — создать настоящий музей, где будут представлены редкие предметы, которые не найдешь в других музеях Отечественной истории. Некоторые вещи связаны с личной историей и жизнью людей. Поэтому есть задумка — пригласить владельцев данных вещей в музей, чтобы они лично рассказали об истории этих предметов.