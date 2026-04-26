Ветеран спецоперации из Серпухова завершил обучение в Президентской академии

Серпуховский герой, ветеран специальной военной операции Александр Шишкин, успешно завершил годовое обучение в Президентской академии (РАНХиГС) по программе «Современные технологии государственного и муниципального управления». Вручение диплома прошло в мастерской управления «Сенеж» — одной из главных площадок президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Александр Шишкин также является финалистом программы «Герои Подмосковья» — продолжения президентской программы «Время Героев». Дойти до конца и отправиться учиться дальше в Серпухове удалось только одному человеку.

Потомственный военный, чьи подвиги отмечены орденом Мужества и медалью «За отвагу», имеет большой опыт службы. После возвращения из зоны СВО Александр устроился на руководящую должность в АО «Серпуховский завод „Металлист“. В настоящее время он развивается в военно-промышленном комплексе, совмещая управленческую деятельность с полученными знаниями.

Полученный в Президентской академии диплом позволит ветерану применять современные технологии государственного и муниципального управления на практике, внося вклад в развитие родного округа и оборонной промышленности страны.