Ветеран из Можайска поделился планами поступить в военное училище

Виталий Вяхирев родом из Республики Башкортостан. Хотя в его семье не было военных, с самого детства он мечтал носить голубой берет и стать десантником. Виталий грезил учебой в Рязанском воздушно-десантном училище, но не смог сдать математику — мечта на время осталась в стороне. В 2011 году судьба привела его в Можайск, где он встретил свою будущую жену.

Спустя несколько лет, в 2016 году, Виталий подписал контракт с Министерством обороны и стал бойцом 136-го отдельного разведывательного батальона Таманской дивизии, а в 2022 году он отправился в зону специальной военной операции. Вместе с товарищами он прошел почти до Киева, но затем задачи изменились, и их подразделение перебросили в район Изюма. Там Виталий получил контузию и проходил лечение. Восстановившись, он вновь вернулся в строй.

Почти девять месяцев он со своими боевыми побратимами держал оборону под Бахмутом, а затем их перевели под Харьков. За это время Виталий освоил новую военную специальность и стал штурмовиком, возглавив взвод штурмового подразделения. Именно на харьковском направлении он получил тяжелое ранение: при штурме их группу накрыли минометным огнем и беспилотниками. Бойцы, с которыми он был рядом, погибли. Сам Виталий остался жив, но был тяжело ранен. Разведчики вынесли его из-под огня и укрыли в безопасном месте. Медики боролись за жизнь бойца, но спасти ноги не удалось — их пришлось ампутировать.

За мужество и верность присяге Виталия наградили медалями «За боевые заслуги», «Участник специальной военной операции», «Ветеран боевых действий», а также орденом Мужества. Сейчас он строит планы на будущее — хочет поступить в военное училище, продолжить службу и двигаться по карьерной лестнице.

Фонд «Защитники Отечества» помогает Виталию в новой жизни — ему подарили автомобиль с ручным управлением. Несмотря на испытания, он не сдается и продолжает идти вперед.